Lecce, Di Francesco: “Col Milan non puoi permetterti ingenuità”

Il tecnico analizza il ko: “Abbiamo reagito, ma un errore ci ha condannato. Camarda? Ha preso una botta in testa e non ricordava alcune azioni”

Dopo la sconfitta casalinga contro il Milan, l’allenatore giallorosso Eusebio Di Francesco ha analizzato luci e ombre della prestazione dei suoi.

“Secondo me, abbiamo sofferto il Milan all’inizio, con i centrocampisti che si abbassavano sulle linee – ha dichiarato il tecnico, che però ga sottolineato i progressi nel corso del match: “Con il tempo siamo cresciuti e nella ripresa avevamo il pallino del gioco in mano. Poi un’ingenuità ha determinato la punizione e il gol. Con queste squadre non puoi permettertelo, viste le loro qualità”.

Nonostante gli errori, Di Francesco ha evidenziato alcuni aspetti positivi: “La squadra ha saputo soffrire in certi momenti e le catene laterali hanno funzionato bene. Però, dobbiamo alzare il livello quando si tratta di concretizzare l’ultima giocata o l’ultimo passaggio”.

Sulle condizioni di Camarda, costretto a uscire nel corso della partita: “Ha preso una botta alla testa e non ricordava alcune cose, quindi ho preferito toglierlo. Sta facendo controlli, ci auguriamo non sia nulla di grave. Stava facendo la sua partita, ma il cambio era inevitabile”.

