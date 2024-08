Lecce, d’estate non può mancare il “caffè alla leccese”

Lecce – Ormai lo imitano davvero in tutta Italia: il caffè in ghiaccio con latte di mandorla, conosciuto anche come caffè leccese, è una sorta di star dell’estate salentina. In taluni casi poi, l’aggiunta di una speciale cremina di caffè lo rende davvero super.

