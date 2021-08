Lecce | Derubato insegue ladro in centro commerciale con pistola

Un uomo di 74 anni di Lecce ha inseguito brandendo una pistola fino dentro ad un centro commerciale un uomo che era entrato in casa sua rubando 20 euro e un telefono cellulare. Il 78 enne, bloccato dalla polizia intervenuta con i carabinieri dopo numerose segnalazioni fatte delle persone terrorizzate che erano nel centro commerciale, è stato denunciato. Dopo avere sorpreso il ladro in casa lo aveva inseguito a torso nudo seminando il panico tra la gente per strada e nel centro commerciale. La polizia ha accertato che l’uomo aveva il porto d’armi solo per uso sportivo e non per difesa personale. E’ stato denunciato per aver portato in luogo pubblico in maniera illegale una pistola, per omessa custodia dell’arma e per procurato allarme. La pistola, un revolver Smith e Wesson scarico, e i proiettili che aveva in casa sono stati sequestrati. Dalla ricognizione e visione delle telecamere di videosorveglianza installate sul tragitto effettuato dall’uomo armato, è stato accertato che il ladro in fuga ha una quarantina d’anni.