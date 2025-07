Lecce, Affari e voti: arresti e misure cautelari, nessuna misura per Delli Noci

La Guardia di Finanza di Lecce sta eseguendo in queste ore un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Angelo Zizzari, nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta rete di favori, appalti e consensi elettorali che ha scosso il panorama politico e imprenditoriale salentino.

Le misure arrivano dopo due giornate di interrogatori, il 10 e l’11 giugno, in cui undici indagati hanno fornito le proprie versioni dei fatti. Al termine degli accertamenti, il giudice per le indagini preliminari ha deciso di adottare provvedimenti differenziati a seconda delle posizioni di ciascun soggetto coinvolto.

In carcere l’imprenditore Alfredo Barone

Il provvedimento più duro ha riguardato Alfredo Barone, 69 anni, imprenditore originario di Biella ed ex sindaco di Parabita. Secondo i pubblici ministeri Massimiliano Carducci e Alessandro Prontera, Barone sarebbe stato il perno dell’intero sistema corruttivo, gestendo relazioni con esponenti politici e funzionari pubblici per ottenere appalti, finanziamenti e agevolazioni in cambio di denaro o sostegno elettorale.

Ai domiciliari è finito Marino Congedo, socio di Barone e figura considerata centrale nella gestione dei progetti immobiliari e degli affari legati agli appalti.

Domiciliari anche per Maurizio Laforgia, ingegnere barese ritenuto il tramite operativo fra gli imprenditori e l’ex assessore regionale Alessandro Delli Noci. Le indagini ipotizzano che Laforgia svolgesse un ruolo di cerniera, facilitando i contatti e la definizione dei presunti accordi corruttivi.

Per altri indagati – funzionari pubblici, tecnici e amministratori – il gip ha disposto misure di custodia ai domiciliari o interdizioni dall’attività professionale.

Nessuna misura per Alessandro Delli Noci

Pur risultando uno dei principali nomi emersi dall’inchiesta, Alessandro Delli Noci – ex assessore regionale allo Sviluppo Economico e già vicesindaco di Lecce – non è stato destinatario di alcuna misura cautelare.

Il gip non ha ravvisato esigenze cautelari nei suoi confronti, ritenendo che le dimissioni immediate sia dall’incarico di assessore che da consigliere regionale costituiscano un elemento idoneo a escludere rischi di reiterazione del reato o inquinamento probatorio.

Durante il suo interrogatorio, Delli Noci ha respinto le accuse, sostenendo di aver agito sempre nell’interesse pubblico e negando qualunque forma di scambio illecito.

L’inchiesta: episodi e accuse

Secondo la Procura, il presunto sistema si basava su un patto di reciproca convenienza tra imprenditori e decisori politici:

• finanziamenti regionali attraverso la società Puglia Sviluppo,

• pratiche urbanistiche e varianti approvate con iter accelerati,

• elargizione di contributi elettorali o assunzioni di persone segnalate,

• regalie di natura economica e cene di rappresentanza,

• accordi con funzionari di enti locali del Salento, non solo del Comune di Lecce.

La Finanza ha sequestrato una mole di documenti, corrispondenze e tracciamenti bancari, insieme a numerose intercettazioni che proverebbero l’esistenza di un’organizzazione stabile con ruoli definiti e obiettivi comuni: procurarsi vantaggi personali e influenzare il consenso politico.

Le indagini proseguono ora con ulteriori accertamenti patrimoniali, l’analisi dei rapporti tra la politica regionale e i referenti imprenditoriali, e l’esame delle richieste di finanziamento che avrebbero alimentato il circuito corruttivo.

