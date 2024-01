Lecce, D’Aversa: ‘Tenuto testa alla Juve per 60 minuti, poi…’

“Abbiamo fatto bene per 60 minuti, ma dopo il vantaggio di Vlahovic è venuta fuori la forza della Juve, che concede pochissimo in fase difensiva. Poi, per cercare di recuperarla abbiamo subito due gol in contropiede, ma la loro prima rete ha smontato i ragazzi – dice Roberto D’Averso, tecnico del Lecce, dopo il ko casalingo con la Juventus -. Anche a inizio ripresa abbiamo fatto bene e nei numeri abbiamo giocato alla pari, ma abbiamo perso tre a zero. Nella qualità, nella precisione e nella determinazione sono stati migliori e hanno meritato di vincere. Cosa ci manca? Nelle ultime partite abbiamo affrontato squadre forti raccogliendo solo un punto. Dato che il nostro obiettivo è la salvezza, avendo 21 punti dobbiamo farne altri 16-17. Però, bisogna migliorare l’aspetto realizzativo e cercare di non subire gol, una squadra che deve salvarsi può far finire le gare anche 0-0″.

