Lecce: D’Aversa, ‘Col Verona i punti valgono doppio’

“Indipendentemente dal sistema di gioco che proporrà il Verona, dovremo bravi a interpretare la partita. Partiranno forte davanti al loro pubblico, che spinge molto, e saranno agguerriti. E’ necessario essere pronti a livello fisico e mentale per portare a casa un risultato positivo. E’ una gara in cui i punti valgo doppio. Potrebbe cambiare qualcosa sotto l’aspetto delle posizioni in campo se giocheranno col vertice alto o col vertice basso, ma dobbiamo scendere in campo con personalità, alla ricerca della prestazione”.

Roberto D’Aversa, tecnico del Lecce, presenta così la gara del Bentegodi di Verona, in programma alle 18.30 di lunedì 27 novembre. Sulla sponda opposta troverà Marco Baroni, ex allenatore dei giallorossi. “E’ una gara importate non perché ci sia Marco Baroni: mi auguro di scrivere pagine importanti per questo club come ha fatto lui. La partita è importante per la classifica, sappiamo che ci stanno aspettando come vittima sacrificale. Tra Roma e Milan abbiamo lasciato cinque punti: tre per demerito nostro, due per quello che sappiamo tutti, dobbiamo andare a riprenderci quei due punti persi”.

In chiave formazione, assente per squalifica di Ramadani in cabina di regia ci sarà Blin: “Giocherà lui, sarà titolare al centro. E’ una garanzia, un leader silenzioso di questa squadra. Può ricoprire qualsiasi ruolo e quando è subentrato abbiamo ribaltato la partita”.

Della comitiva giallorossa imbarcatasi alla volta di Verona mancheranno anche Almqvist e Kaba, alle prese con fastidi muscolari: “Oudin in queste due settimana ha lavorato bene, così come gli altri durante la sosta. Ho ancora un dubbio a centrocampo su un giocatore, gli altri due terzi sono già decisi”, conclude D’Aversa.

