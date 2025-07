Lecce, date e orari delle prossime amichevoli

In attesa dell’esordio in gare ufficiali, il Lecce prosegue la preparazionee precampionato in quel di Bressanone. Con un comunicato ufficiale, il club giallorosso ha annunciato le prossime amichevoli dei ragazzi di Di Francesco:

Lecce – Spezia

Bressanone | domenica 27 luglio ore 18:00

⁠⁠Lecce – Nazionale UAE

Jenbach (Austria) | giovedì 31 luglio ore 17:30

⁠Lecce – Carrarese

Caldaro (Bolzano) | domenica 3 agosto ore 17:30

