Lecce| Danneggiamento della statua di Sant’Oronzo su Porta Rudiae Comune e Soprintendenza valutano un intervento di somma urgenza

Questi pezzi, recuperati subito e trasportati al Comando di Polizia Municipale, sono stati presi in consegna questa mattina dall’Ufficio Centro Storico del Comune, dove attualmente si trovano. Da un primo esame, sono visibili parti in metallo che fanno presupporre un precedente consolidamento. Si attende ora la relazione dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti sul posto nella serata di ieri.

«Ufficio Centro Storico e Soprintendenza – dichiara l’assessore alla Cultura Fabiana Cicirillo – sono in contatto e stanno valutando insieme le modalità per predisporre un intervento di somma urgenza sulla statua, che, nel frattempo, sarà messa in sicurezza dai tecnici comunali con il posizionamento di una rete metallica intorno ad essa. Questo per evitare che ci siano rischi per i passanti».