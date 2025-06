Lecce, dallo stadio alla latteria: il viaggio nella storia

Un viaggio attraverso la storia della città che è fatta anche di documenti che raccontano come ogni pietra sia stata pensata, immaginata, programmata. Come ogni attività è a suo tempo una pagina di futuro, anche quelle che oggi appartengono già al passato. L’Archivio storico di Lecce, inaugurato dal vicesindaco Roberto Giordano Anguilla, nelle stanze del Convento degli Agostiniani è uno scrigno che si svela e mostra il primo progetto dello stadio, il primo schizzo su carta del Caffè Alvino e di Caffè Giancane, ma anche del Palazzo di giustizia, del cinema Ariston e di tutte quelle piccole attività commerciali, dalla latteria ai negozi di tessuti che hanno portato vivacità ed economia tra strade che oggi percorriamo troppo in fretta e troppo distrattamente

