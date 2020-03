Condividi

Ha 34 anni e si chiama Alessandro uno dei testimonial delle aziende salentine che non si vogliono fermare e si convertono per essere di supporto alla comunità. Dalla produzione di tappezzeria, Alessandro costretto a metter in cassa integrazione i suoi dipendenti, ha lanciato la sfida al CORONAVIRUS, rimanendo alle sue macchina da cucire per produrre mascherine.