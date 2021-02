Lecce| Covid19, tutti negativi all’Ufficio Ambiente

Nella serata di ieri sono giunti i risultati del secondo giro di tamponi effettuati sugli addetti del settore Ambiente del Comune di Lecce. I risultati dei test molecolari hanno dato per tutti esito negativo.

Sabato 6 febbraio, a seguito all’accertamento nel pomeriggio della positività al virus di una unità di personale Lupiae distaccata presso il settore, contagio avvenuto in ambito familiare, il dirigente dell’Ufficio Ambiente ha disposto tempestivamente le misure di precauzione nel rispetto dei protocolli previsti per legge: ufficio temporaneamente chiuso e sanificato, addetti in quarantena fiduciaria con immediato screening, servizi garantiti in smart working.

Ieri sera l’esito negativo dei tamponi. Da domani, su disposizione del dirigente, gli uffici del settore Ambiente torneranno ad essere regolarmente aperti al pubblico.

“Ringrazio il dirigente e i funzionari dell’ufficio per la gestione ordinata di questo passaggio, in tempo di pandemia l’eventualità che nei propri contesti lavorativi, familiari, sociali possa essere riscontrato un caso di positività è tutt’altro che remota – dichiara l’assessore all’Ambiente Angela Valli – l’ufficio si è dimostrato pronto e reattivo, ma non solo. I risultati negativi dei test ribadiscono che l’osservanza scrupolosa e attenta delle regole che viene attuata negli uffici fin dall’inizio della pandemia, consente di evitare il diffondersi del contagio”.