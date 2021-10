Lecce | Covid: positivi organizzano festa in casa, quattro denunce

Quattro positivi al Covid hanno organizzato una festa privata ma, scoperti, sono stati denunciati dalla Polizia. E’ accaduto a Lecce. Gli indagati, due uomini e due donne tra i 25 e i 40 anni, sono conviventi nella stessa abitazione e considerati gli organizzatori della festa: per loro sono scattate, oltre alla denuncia, anche le previste sanzioni amministrative. Una segnalazione è giunta sul numero di pronto intervento e quando gli agenti delle Volanti sono arrivati al palazzo indicato, nel quartiere Rudiae, hanno notato che un gruppo di persone si allontanava sbrigativamente dall’edificio; una volta entrati nell’appartamento, hanno trovato tracce della festa e degli altri partecipanti. I poliziotti hanno scoperto poi come nell’appartamento abitasse anche una quinta persona, sottoposta a quarantena fiduciaria con sorveglianza attiva in quanto coabitante con soggetti positivi ma che, al momento del controllo, non è stata trovata in casa.