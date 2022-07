Lecce È stato effettuato un sopralluogo con carrello elevatore sulla colonna romana di Piazza Sant’Oronzo da parte dei tecnici della Fonderia Nolana Del Giudice insieme ai consulenti del Dipartimento di Beni Culturali e del Dipartimento di Ingegneria dell’Università del Salento per acquisire le ultime informazioni in vista della presentazione del progetto definitivo della copia della statua del santo patrono alla Soprintendenza.

Durante il sopralluogo, i tecnici – alla presenza del direttore del Dipartimento di Beni Culturali Raffaele Casciaro e del Rup del Comune di Lecce Silvio Cillo – si sono concentrati sulle modalità di ancoraggio della statua al pulvino della colonna.

Una volta presentato il progetto definitivo della copia alla Soprintendenza e avuto l’ok a procedere, si passerà alle fasi operative di realizzazione dell’opera in bronzo che andrà a sostituire l’originale in cima alla colonna della piazza. Nel frattempo, la Fonderia Nolana ha fatto dono all’Amministrazione Comunale di una miniatura in scala della copia eseguita sulla base della scansione 3D dell’originale. Non fa fede solo il colore diverso della miniatura rispetto a quello che verrà realizzato, identico anche sotto quest’aspetto all’opera autentica.

«La realizzazione della copia della statua di Sant’Oronzo – dichiara il sindaco Carlo Salvemini – passa da tante procedure tecniche che vanno seguite con scrupolo. Siamo ormai alle ultime battute e, in autunno, partiranno i lavori veri e proprio di esecuzione dell’opera con l’obiettivo di posizionare la copia sulla colonna prima della festa del Santo Patrono del 2023».