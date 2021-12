LECCE – La singolare storia di un edicolante leccese, costretto a chiudere la sua attività perché non è libero di vendere al prezzo di mercato.

Ultimi giorni di lavoro per una delle edicole più longeve di Lecce, quella di viale dell’Università. Paolo Carascosi ha scelto di abbassare la serranda. In quei locali a due passi dal mercato di Porta Rudiae, ha visto passare diverse epoche di questo affascinante mestiere, quello dell’edicolante. Quotidiani, raccolte di figurine, le collezioni di VHS e poi quelle dei DVD, non solo un’edicola ma anche ricevitoria, con il Totip, il Totocalcio, il Totogol, tutti i giochi che hanno fatto sognare gli italiani, in particolar modo tra gli anni ’80 e ’90.

Nel 2021 non riaprirà l’edicola perché il sig. Carascosi non ha potuto vendere alla cifra dettata dal mercato. Nel corso degli ultimi sette anni, per la sua attività imprenditoriale non sono mancate le offerte, ma il pericolo di un’accertamento fiscale per una vendita ad un prezzo inferiore da quello previsto dallo stato ha fatto desistere l’imprenditore leccese, che ha scelto di chiudere una volta per tutte.

Una situazione incredibile dopo 54 anni di lavoro, di sveglie alle cinque per ritirare i giornali, non è bastata per conquistare la libertà di poter vendere il suo punto vendita senza doversi confrontare con quelle che sono le leggi che regolamentano questo settore, che non sono in sincronia con le reali quotazioni del mercato di oggi, particolarmente segnato, non solo dagli effetti del Covid, ma anche dalla crisi dell’editoria.