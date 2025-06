Lecce, Corvino: “Non abbiamo ancora deciso il futuro di Giampaolo”

La tanto attesa conferenza stampa dell’area tecnica del Lecce non ha svelato il futuro di Marco Giampaolo. Pantaleo Corvino ha spiegato che le parti si incontreranno all’inizio della prossima settimana per decidere se proseguire assieme oppure no. Questa la conferenza stampa del dirigente di Vernole, alla quale ha preso parte anche il direttore sportivo giallorosso Stefano Trinchera.

UNA SALVEZZA TANTO IMPORTANTE QUANTO SUDATA

“Questa conferenza arriva con qualche giorno di ritardo rispetto al solito e rispetto alla fine del campionato. Per fare il punto sull’area tecnica e sulla famiglia Lecce più in generale, devo dire che è stato un campionato difficile, ma siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo prefissato, ossia la salvezza. È stato un po’ come andare sulle montagne russe, ma proprio per questo bisogna essere lucidi e capaci. La squadra non deve perdere mai la testa, deve essere forte mentalmente. L’obiettivo finale, tenendo conto della grande concorrenza, non è mai scontato. Siamo sempre convinti di partire dietro a tutti, eppure siamo qui a raccontarvi una salvezza storica. Abbiamo fatto un qualcosa di importante. Quando una stagione si dimostra così travagliata, tutto viene amplificato”.

LA DECISIONE SU GIAMPAOLO

“Voglio essere diretto: non abbiamo ancora deciso il futuro del mister. Ci aggiorneremo la prossima settimana. Siamo grati a Giampaolo per il traguardo salvezza raggiunto. È stata una scelta coraggiosa, ma anche voluta, difesa e supportata. Dopo la sconfitta con il Como forse anche lo stesso Marco si aspettava un esonero. Nel giorno della sua presentazione avevamo detto che sarebbe stato l’uomo giusto per portare la barca al porto, nonostante scogli e tempeste. Avevamo ragione. Quando una società fa una scelta in corsa non tiene conto di tutte le sfaccettature del caso, ma noi l’abbiamo fatto, proteggendo una certa linea tecnica e tattica. Come responsabile dell’area tecnica, assieme a Stefano Trinchera, abbiamo capito che ogni allenatore preso in corsa può avere delle idee differenti rispetto a quelle del club. Giampaolo, persona intelligente, ha capito che dopo tanti risultati negativi consecutivi, il risultato finale si poteva comunque conquistare. Un risultato che si può raggiungere in tanti modi, ma il Lecce lo fa in maniera sostenibile. Siamo il club più sostenibile d’Italia, la 9^ più in salute d’Europa. E la squadra, se si è salvata, vuol dire che era forte. Il calcio è fatto di idee e programmazione, noi non siamo dei robot e ci serve tempo per capire come muoversi e cosa fare”.

IL RICORDO DI GRAZIANO FIORITA

“La scomparsa di Graziano è stata per noi uno shock. È stato un evento che ha traumatizzato l’intero panorama sportivo nazionale. Noi non mancheremo dal commemorarlo, perché chi lavora nell’ombra non può passare il secondo piano. Nel ricordare lui, mi viene in mente ciò che mi è successo anche qualche anno fa con Astori. Queste due tragedie mi hanno segnato nel profondo. Ne approfitto per abbracciare la famiglia di Giovanni Colonna, nostro ultras venuto a mancare in queste ore. L’ho evito leggendo uno striscione nei pressi dello stadio”.

IL CONCETTO DI ASTICELLA

“Quando sono tornato a Lecce, l’ho fatto con la consapevolezza di trovare un club non in salute. Ora parliamo di tutt’altra storia. Noi quest’anno abbiamo forse sbagliato sotto il punto di vista della comunicazione. Quando abbiamo parlato di asticella non intendevamo passare dalla salvezza a chissà cosa. Volevamo dire che la concorrenza delle tre neopromosse (Como, Venezia e Parma) sarebbe stata più competitiva degli altri anni. Il Lecce partirà sempre da ultimo in classifica, il presidente ha provato a spiegarlo. E non perché ci piace partire dall’ultima casella su venti, ma perché il mercato degli altri ci costringe a fare questo. Noi lotteremo sempre per evitare la retrocessione, chi vuole supportarci come ha sempre fatto è ben accetto. Nessuno può rimproverarci di aver fatto promesse fuori dalla nostra misura. Tutte quelle squadre che di anno in anno arrivano dalla B hanno risorse economiche importanti. Noi puntiamo a non avere debiti, con la patrimonializzazione dei giocatori. Saverio ha creduto in noi, e noi facciamo il massimo per ricambiargli questa fiducia”.

SULLE CESSIONI

“Se un giocatore chiede di andar via, noi non possiamo non tener conto del fatto che quella cessione può aiutarci a non fare il così detto ‘rosso’ a fine anno. Ma se un giocatore importante vuole restare a Lecce, perché sta bene qui, noi siamo ben contenti di trattenerlo. Ci sono dei giocatori che vogliono migliorarsi altrove. C’è qualcuno a cui stiamo provando a far comprendere che la passione di questa piazza e di questo territorio possono spesso sfociare in critiche gratuite. Dorgu ad esempio voleva andar via e lo abbiamo accontentato, a patto che l’altra squadra accontentasse noi”.

SULLA CONTESTAZIONE

“Fa parte del gioco, le critiche sono tutte ben accette, sono stimolanti. A casa ho uno striscione che venne esibito in curva, con su scritto ‘Corvino vinci’. Mi interessa solo quello, non gli altri. Abbiamo svariate migliaia di tifosi, non possiamo avere la pretesa di accontentare tutti. Ognuno pensa il calcio a modo suo. Io penso che alla fine i risultati giustificano il percorso. Bisogna fidarsi di tifosi e dirigenti.

I NUMERI DELLO STESSO CORVINO

“Sono numeri storici, importanti, che mi inorgogliscono perché raccolti nella mia terra. Il prossimo sarà il mio 9° campionato di Serie A, con sette salvezze. 291 presenze in Serie A ad oggi, record storico per chi è stato nel Lecce. Dopo il prossimo campionato saranno molte di più. Ho 1700 presenze tra dilettanti e professionisti, mi sento orgoglioso. Ogni volta che entro in sala stampa penso al mio maestro, Mimmo Cataldo. È stato 22 anni nel Lecce, ha disputato cinque campionati di Serie A, con due salvezze. Ed è coincisa con la prima A della storia del Lecce”.

IL BUDGET DELLA PROSSIMA FINESTRA DI MERCATO

“Abbiamo preso tutti qualche giorno per mettere a fuoco quello che è successo nel corso della stagione. Decideremo tutto nei prossimi giorni. Intanto posso dirvi che Marchwinski sta facendo riabilitazione a Bologna, si sente vicino al rientro. Quell’operazione nasce da una richiesta di mister Gotti, che voleva un calciatore con quelle caratteristiche. Maleh? Ad Empoli ha fatto bene, ora deve riprendersi da un infortunio. Lo valuteremo assieme all’allenatore, senza alcun tipo di preclusione”:

I NUMERI DEL REPARTO OFFENSIVO

Se prendiamo in considerazione solo l’attacco, il nostro è stato uno dei reparti più prolifici dell’intera Serie A. Krstovic, Morente e Pierotti hanno segnato di più, ma anche chi ha contribuito poco, come Rebic e Karlsson, ha portato a casa punti preziosissimi per la salvezza.

SU KRSTOVIC

“In virtù di ciò che siamo, ossia un club in salute, posso dirvi che vorremmo trattenere tutti, Krstovic compreso. Potremmo permettercelo. Ciò che non possiamo permetterci è avere in rosa giocatori demotivati, dunque chi vorrà andare via verrà accontentato”.

