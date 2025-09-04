Lecce, Corvino: “Guilbert, Maleh e Rafia fuori rosa. In squadra abbiamo 12 nazionali”

Consueta conferenza stampa di inizio stagione e di fine calciomercato per il Lecce. Il primo a prendere parola è stato il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino, seguito dal presidente dei salentini Saverio Sticchi Damiani. Presente anche il direttore sportivo giallorosso Stefano Trinchera.

PANTALEO CORVINO

“Non è facile essere lucidi dopo un’estate così piena ed un campionato così intenso come quello dello scorso anno. Dalla vittoria del campionato di Serie B di quattro anni fa, alla terza salvezza consecutiva raggiunta pochi mesi addietro: il nostro recente percorso è stato un crescendo, dai traguardi sportivi a quelli strutturali. Quando un domani andrò via da Lecce metterò a disposizione un quadro in cui si nota ciò che ho trovato al mio arrivo e ciò che starò lasciando al mio addio. A noi piacerebbe avere risorse illimitate per attingere dal mercato, ma noi vogliamo essere una società senza debiti. Per farlo, è necessario preferire le scommesse ai nomi. Servono investimenti mirati, che sono un rischio al pari delle scommesse, ma non possiamo fare altrimenti. Per continuare ad essere sostenibili, non possiamo non essere gli ultimi in Serie A per monte ingaggi. Più di questo non possiamo fare”.

“Il nostro allenatore vanta oggi in rosa 25 calciatori, tra questi spiccano dodici nazionali. Gaby Jean a gennaio lo considereremo un nuovo acquisto, mentre Marchwinski si aggregerà in gruppo entro le prossime due settimane. Ci sono inoltre tre calciatori con cui siamo stati molto chiari fin dall’inizio. Guilbert, Rafia e Maleh non rientrano nel progetto tecnico, e ne sono consapevoli da tempo. Alcini di loro hanno rifiutato soluzioni economiche migliori della nostra, in Serie A. Siamo costretti a metterli fuori rosa, in attesa del mercato invernale. Noi diamo valore ai valori, quando un giocatore viene a Lecce sa cosa aspettarsi, ma noi dobbiamo tutelare l’immagine del club. Chi altera le immagini morali e comportamentali di un intero gruppo non può contagiare tutti gli altri. Ho sentito dire che il gruppo dello scorso anno era litigioso, ma vi posso garantire che è stata una delle squadre più sane che abbia mai avuto. Se così non fosse, non ci saremmo salvati dopo due cambi di allenatore. Contro Atalanta, Torino e Lazio nelle ultime tre giornate non fai risultato solo con le motivazioni, serve un gruppo serio. Noi siamo sempre stati abituati a lavare i panni sporchi in casa nostra. I giocatori che volevano andare via, ma che sono poi rimasti, sono rimasti perché non hanno avuto il mercato che si aspettavano. Quest’anno ci siamo ritrovati ad avere diversi calciatori in uscita, e le operazioni in entrata sono state vincolate proprio da quelle situazioni. Siebert e Stulic li abbiamo tenuti in stand-by a lungo, e vi assicuro che è difficile”.

“Falcone per noi è da Nazionale. Fruchtl aspetta solo il suo momento e Samooja continuiamo a considerarlo di grande prospettiva. In difesa abbiamo sostituito un calciatore importante come Baschirotto, arrivato anche lui come scommessa, poi vinta. I quattro centrali che abbiamo a disposizione (Gaspar, Tiago, Siebert e Perez) sono quattro nazionali. Trovare terzini in giro è difficilissimo, si fa davvero fatica. Abbiamo continuato a puntare su Gallo, investendo su due giovani come Kouassi e Ndaba. A centrocampo abbiamo sette centrocampisti, tolti Rafia e Maleh, cinque dei quali sono nel giro delle rispettive nazionali. Ramadani e Coulibaly sono titolari in Albania e Mali. In attacco lo scorso anno abbiamo avuto Morente e Pierotti che hanno segnato tanto, contribuendo al lavoro di Krstovic. Non so in quanti abbiano segnato di più in quel ruolo. Abbiamo preso Sottil, giocatore che fino a qualche anno fa avremmo visto solo sulle figurine. Camarda e Stulic hanno sostituito Krstovic e Rebic, abbiamo optato per una giovane promessa del calcio nazionale e per un bomber estero”.

“Questo per me è il cinquantesimo anno da direttore sportivo. È stato anche il mio centesimo calciomercato. Sono al ventunesimo campionato di Serie A, viaggio verso le 800 partite in questo massimo campionato. Ma soprattutto sono al decimo anno in forza al Lecce. Ho sempre provato a fare del mio meglio. Tenere questo piccolo grande club tra i colossi nazionali mi fa sentire orgoglioso”.

