Lecce, Corvino: “Altri due ingressi in lista, al posto di Sansone e Oudin”

A margine della presentazione di Karlsson, il direttore dell’area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino ha fatto il punto sul mercato in entrata: “Arriveranno due calciatori e altrettanti finiranno fuori lista, che sono Oudin e Sansone. Abbiamo già altri esterni come Morente, Pierotti, Karlsson – che è un calciatore importantissimo – e Dorgu. Fanno parte del reparto offensivo anche Rebic e Krstovic, oltre a Burnete, un calciatore su cui crediamo tanto. Hasa? C’è un club importante su di lui, vedremo entro fine mercato se ho detto una cosa sbagliata. Il tempo ci darà ragione anche su Helgason e Marchwinski, sono due calciatori che rappresenteranno tanto per noi. Ramadani? La sana concorrenza fa bene, è giusto che si giochino il posto”.

Sulle trattative di gennaio: “Abbiamo preso Karlsson come sostituto di Banda, arriverà il terzino destro che darà il cambio a Guilbert. Un altro attaccante per mettere in panchina Krstovic? Si è perso il sano realismo e non è possibile. Ci mancano due tasselli, lavoriamo per completare la rosa”.

Queste invece le parole di Karlsson: “Per me è una grande opportunità, parlando con il Lecce sono rimasto impressionato e sono molto felice di essere qui. Voglio mostrare il mio livello trovando continuità, è stato interessante anche scambiare opinioni con Giampaolo”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author