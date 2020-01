Condividi



Una domenica non come le altre per il giovanissimo Silvio Colella, difensore classe 2002 del Lecce. Il calciatore della Primavera giallorossa, originario del quartiere Carbonara di Bari, è stato convocato da mister Fabio Liverani per la trasferta veneta al “Bentegodi” contro l’Hellas Verona. Una soddisfazione importante per il giovane calciatore e per il settore giovanile salentino che continua a sfornare talenti per la Prima Squadra.