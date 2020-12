Lecce| Consigliere Paride Mazzotta (FI):” Un emendamento per 6 milioni agli agricoltori pugliesi”

Coronavirus

Stretta sul Natale | Italia zona rossa nei festivi e prefestivi dalla Vigilia all’Epifania

Italia in zona rossa a partire dalla Vigilia di Natale e per tutti i festivi e prefestivi fino alla Epifania, con i negozi, i bar e i ristoranti chiusi e il divieto di uscire da casa se non per motivi di lavoro e salute.