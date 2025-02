Lecce, congresso Nazionale: psichiatri a confronto

Nelle scorse ore si è tenuto Un congresso nazionale di psichiatria, presso il museo castromediano di lecce. un’opportunità unica per professionisti del settore, tra cui medici specialisti in psichiatria, psicoterapia, neurologia, psicologi e terapisti della riabilitazione psichiatrica, di aggiornarsi e confrontarsi sulle attuali tematiche della salute mentale.

Il congresso è stato presieduto dal Prof. Francesco Margari, affiancato dalla Dott.ssa Paola Clemente in qualità di presidentessa e dal Dott. Salvatore Calò come segretario. Un comitato scientifico di esperti, tra cui nomi noti come il Prof. Antonello Bellomo e il Dott. Pietro Nigro, hanno garantito la qualità e la rilevanza dei contenuti trattati durante l’evento.

Il programma del congresso è stato ricco di sessioni tematiche e interventi di esperti del settore.

Diverse sessioni hanno affrontato argomenti di grande attualità, come l’autismo nell’adulto, i servizi di transizione per i giovani all’esordio e la gestione della schizofrenia, esplorando i fattori di rischio biologico e le migliori pratiche di trattamento.

In particolare, la sessione dedicata ai giovani ha affrontato questioni cruciali come la complessità diagnostica e le modalità di intervento in situazioni di emergenza, mentre un tavolo rotondo si è concentrata sulle sfide contemporanee della psichiatria e sulla sostenibilità dei programmi di intervento.

Salvatore Caló

Pres. Sezione preg. Sip

territoriale

Antonio Rampino

Pres sez. reg. sip

Componente universitario

Maria Teresa Carrozzo