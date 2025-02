Fisco, Congedo (FDI) “ l’Aumento delle risorse grazie alla lotta all’evasione fiscale

Il deputato Saverio Congedo, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Finanze alla Camera, ha recentemente dichiarato che le risorse recuperate grazie alla lotta all’evasione fiscale stanno registrando un significativo aumento. Secondo Congedo, le proiezioni indicano un incremento delle risorse destinate a tale scopo, passando dai 31 miliardi di euro nel 2023 ai 32,7 miliardi nel 2024.

Questi dati, secondo il deputato, smentiscono l’idea diffusa dalla sinistra secondo la quale l’attuale governo sarebbe complice di chi evade il fisco. Al contrario, Congedo sottolinea che la lotta contro ogni forma di illegalità rappresenta una priorità per l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni.

Congedo ha evidenziato l’importanza del lavoro svolto dall’Agenzia delle Entrate, sottolineando come le riforme fiscali siano finalizzate a creare un sistema più equo e giusto. L’obiettivo dichiarato è quello di armonizzare il sistema fiscale, rendendolo più efficace nella prevenzione dell’evasione e dell’elusione fiscale.

In un contesto economico in continua evoluzione, le dichiarazioni di Congedo pongono l’accento sulla necessità di un approccio rigoroso e determinato nella lotta contro l’evasione fiscale, evidenziando il ruolo centrale che questa strategia gioca nel garantire un sistema fiscale più giusto e sostenibile per tutti.

La posizione di Fratelli d’Italia, come espressa da Congedo, riflette un impegno chiaro e preciso nel voler combattere l’illegalità fiscale, cercando di dissipare le critiche e le percezioni negative riguardanti l’operato dell’attuale governo in questo settore cruciale per l’economia del Paese.

