LECCE – Nell’ambito del progetto internazionale “Welfare in italian and albanian enterprises” Confindustria Lecce ha promosso al Messapia hotel una giornata di approfondimento, alla presenza dei partner albanesi, sul tema agenda digitale e welfare aziendale inteso come capacità da parte delle imprese di dare valore ai propri dipendenti ed per esportare un modello che porti benefici alle imprese in tema di produttività e crescita per cui è stato pensato uno specifico progetto.