Alle 03.20 una squadra dei Vigili del Fuoco di Lecce è intervenuta nel capoluogo salentino in via Santa Maria dell’Idria per un incidente stradale. Giunti sul posto vi era una BMW 118 il cui conducente, I.F. di 40 anni, aveva impattato contro il muro di cinta della Chiesa. Lo stesso è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco e affidato alle cure del personale del 118 che ne ha disposto l’invio all’ospedale Vito Fazzi.