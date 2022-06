Drammatico incidente stradale nel primo pomeriggio lungo la tangenziale est, all’altezza dello svincolo per la marina di Frigole, in direzione sud.

Una donna di 28 anni, al volante della sua Renault Modus, è uscita fuori strada per cause in fase di accertamento andando a sbattere contro lo spartitraffico che si è conficcato in mezzo all’abitacolo dopo aver sfondato il parabrezza e uscendo dal lunotto. La conducente è stata estratta viva dal mezzo e condotta in ospedale con codice rosso. Sul posto sono giunti gli agenti di Polizia locale per i rilievi.