Lecce-Como, al Via del Mare già certe quasi 28mila presenze

Procede a buon ritmo anche la prevendita dei biglietti dei posti a “ridotta visibilità” messi a disposizione sin da mercoledì stanti le numerose richieste pervenute per assistere alla gara Lecce – Como, in programma domani alle ore 15:00.

Già venduti quasi 6.000 tagliandi (che si aggiungono ai 21.726 abbonamenti), resta disponibile un ridotto numero di posti nei diversi settori (a eccezione della Curva Nord e Poltronissime).

Per il Via del Mare si tratta, al momento, del miglior dato registrato in questa stagione dopo il record di spettatori paganti della prima giornata (Lecce vs Atalanta – n. 7.098 biglietti venduti).

