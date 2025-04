Lecce-Como 0-3: per i salentini è notte fonda

Il Lecce cade rovinosamente in casa contro il Como con il punteggio di 0-3. Un risultato che non rispecchia la qualità del gioco espressa dai salentini nei primi 45 minuti, durante i quali, seppur in svantaggio a causa della rete di Diao — miglior giocatore in campo — il Lecce ha creato più occasioni degli ospiti, senza però riuscire a concretizzare, con il vero tallone d’Achille della squadra giallorossa che rimane la mancanza di incisività sotto porta.

Nella seconda frazione di gioco, sale in cattedra la compattezza della squadra di Fabbregas, che, grazie ai gol di Goldaniga e Diao (nuovamente), sigilla i tre punti e getta nell’oblio la squadra pugliese. La panchina di Gimpalo ora inizia a tremare: serve una scossa se si vorrà evitare una salvezza che, con questo ruolino di marcia da retrocessione, sembra sempre più in bilico.

A far eco alla delusione, i cori di disappunto da parte dei tifosi leccesi, che hanno contestato l’operato di Pantaleo Corvino, direttore tecnico del Lecce, e i fischi indirizzati verso tutti i giocatori giallorossi al termine della partita.

La cronaca

90+5′ TERMINA LA GARA: LECCE-COMO 0-3. I salentini sprecano una delle occasioni più ghiotte per centrare la salvezza, mentre il Como si dimostra cinico e vince con giustezza.

90+4′ LECCE VICINO AL GOL DELLA BANDIERA: punizione di Krstović, ma la palla termina di pochissimo a lato.

90+3′ AMMONITO ENGELHARDT (COMO): cartellino giallo per il giocatore ospite.

90+2′ GOOOOOOOOOOOOLLLL DIAO! DOPPIETTA PER LUI! COMO-LECCE 0-3: contropiede del Como, palla che parte da Strefezza e arriva su misura a Diao, che firma la sua doppietta personale e mette in cassaforte i tre punti per la sua squadra.

90′ Saranno i minuti di recupero

90′ I GIALLOROSSI SPRECANO UN CONTROPIEDE: Banda entra in area di rigore e calcia debolmente con il destro, senza impensierire Butez.

89′ COMO VICINO ALLA TERZA RETE: intuizione di Gabrielloni, che stoppa e si gira rapidamente, ma la sua conclusione termina di pochissimo a lato.

88′ TIMIDA REAZIONE DEL LECCE: sinistro dalla distanza di N’Dri, facilmente parato dal portiere del Como.

84′ GOOOOOOOOOLLLL GOLDANIGA! LECCE-COMO 0-2: assist su punizione di Da Cunha per la testa di Goldaniga, che segna dopo 5 anni e torna a mettere a segno un gol in Serie A!

83′ AMMONITO BERISHA (LECCE): fallo su Assane Diao, attuale migliore in campo, e il cartellino giallo è inevitabile.

82′ TRIPLA SOSTITUZIONE COMO: escono Paz, Douvikas e Perrone, entrano Caqueret, Gabrielloni e Engelhardt.

73′ AMMONITO PERRONE (COMO): fallo su Berisha, il cartellino giallo è inevitabile.

71′ GIALLOROSSI AL TIRO: discesa devastante di N’Dri, che entra in area di rigore e con la punta del sinistro prova a sorprendere Butez. Il portiere si distende prontamente e devia in calcio d’angolo.

69′ SOSTITUZIONE LECCE: esce Morente, entra Banda

69′ SOSTITUZIONE COMO: esce Ikoné, entra Strefezza.

61′ LECCE VICINISSIMO AL GOL: tiro a giro di Morente, indirizzato sotto l’incrocio dei pali, ma Butez si supera e devia miracolosamente in calcio d’angolo con un ottimo colpo di reni.

55′ AMMONITO GOLDANIGA (COMO): fallo in ritardo su un attaccante del Lecce, il cartellino giallo è inevitabile.

53′ DOPPIA SOSTITUZIONE PER IL LECCE: escono Helgason e Pierotti, entrano Pierret e N’Dri.

51′ ANCORA OSPITI IN AVANTI: Ikoné supera Gallo con un dribbling, entra in area e calcia a botta sicura, ma Baschirotto interviene decisamente con il petto e devia un tiro molto pericoloso.

48′ COMO IN ATTACCO: contropiede di Douvikas, che prende tempo su Baschirotto e calcia, ma la sua conclusione termina ben sopra la porta difesa da Falcone.

46′ Iniziato il secondo tempo!

SOSTITUZIONE LECCE: esce Coulibaly, entra Berisha.

SECONDO TEMPO

INTERVALLO

A tra poco con le emozioni del secondo tempo.

45+4′ TERMINA IL PRIMO TEMPO: LECCE-COMO 0-1: un buon primo tempo del Lecce, che però non è riuscito a sfruttare le occasioni create. La prima frazione viene decisa da Assane Diao, che segna su assist di Paz al termine di un contropiede.

45+3′ AMMONITI IKONÉ (COMO) E KRSTOVIĆ (LECCE): dopo una mischia furibonda vicino alle panchine, entrambi ricevono il cartellino giallo.

45+1′ SOSTITUZIONE COMO: esce Valle (infortunato), entra Moreno.

45′ Saranno quattro i minuti di recupero

42′ AMMONITO VALLE (COMO): brutto fallo in ritardo a centrocampo su Coulibaly, l’arbitro estrae il cartellino giallo

39′ IL LECCE CI PROVA: dribbling di Morente che conclude dal limite dell’area, ma Butez si distende e para senza problemi.

35′ GOOOOOOOOOOOOLLLL DIAO! LECCE-COMO 0-1! Assist perfetto di Paz per Assane Diao, che sotto porta non perdona e segna il gol del vantaggio. Dopo un attento controllo del VAR, il gol viene convalidato per la squadra di Fabbregas.

31′ OSPITI A UN PASSO DAL GOL: grave errore di Helgason a centrocampo, che avvia il contropiede del Como. Diao serve Douvikas, che, entrato in area, prova un rasoterra che sfiora il palo, sfuggendo di poco alla rete con Falcone battuto.

29′ IL COMO RISPONDE: cross da calcio d’angolo respinto da Baschirotto, la palla finisce sui piedi di Perrone che calcia di controbalzo, ma il tiro sorvola la traversa.

27′ LECCE IN AVANTI: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, dopo una serie di carambole in area, il pallone arriva nei pressi di Coulibaly che, da ottima posizione e senza marcatura, non riesce ad agganciare la sfera, che sfila sul fondo.

21′ AMMONITO COULIBALY (LECCE): intervento in ritardo a centrocampo su Da Cunha, l’arbitro non ha dubbi e estrae il cartellino giallo.

17′ PADRONI DI CASA ANCORA VICINI AL GOL: cambio di gioco per Helgason, che calcia al volo di controbalzo; la conclusione viene deviata ancora una volta da Butez in calcio d’angolo.

16′ LECCE PERICOLOSO: Morente calcia al volo dal limite, ma Butez vola e devia in angolo con un grande riflesso.

14′ OSPITI AL TIRO: Douvikas ci prova dal limite dell’area con un sinistro insidioso, ma Falcone risponde ancora una volta presente, deviando con sicurezza.

7′ GOL ANNULLATO AL LECCE: Krstović scatta sul filo del fuorigioco e insacca, ma il guardalinee alza la bandierina: la rete viene annullata per posizione irregolare che il Var conferma

4′ COMO PERICOLOSISSIMO: tiro a giro spettacolare di Paz, diretto sotto l’incrocio dei pali, ma Falcone compie un intervento prodigioso e, con un gran colpo di reni, devia in calcio d’angolo.

2′ PRIMO SQUILLO DEL LECCE: azione personale di Krstović, che si libera di Goldaniga e conclude a rete. Il tiro, però, è centrale e viene bloccato senza problemi da Butez.

1’Iniziata!

PRIMO TEMPO

LECCE-COMO 0-3 | 35′ Diao (C) – 84′ Goldaniga (C) – 90+2′ Diao

Lecce (4-2-3-1): Falcone5.5 , Gaspar 5, Baschirotto 6, Morente 6.5, Krstović 6, Helgason 5, Veiga 5.5, Ramadani 5.5, Gallo 5.5, Coulibaly 5, Pierotti 5. A disposizione: Früchtl, Samooja, Rebić, Berisha 6.5, Rafia, N’Dri 6.5, Guilbert, Banda 5.5, Burnete, Karlsson, Tiago Gabriel, Pierret 5.5, Kaba, Sala. Allenatore: Marco Giampaolo

Como (4-2-3-1): Butez 6.5, Kempf 6, Goldaniga 7, Douvikas 6.5, Ikoné 6.5, Perrone 6, Vojvoda 6, Da Cunha 6.5, Diao 7.5, Valle 5.5, Paz 6.5. A disposizione: Reina, Iovine, Strefezza 6.5, Alli, Gabrielloni 6, Cutrone, Jack, Fadera, Moreno 5.5, Engelhardt SV, Braunöder, Smolcic, Van der Brempt, Caqueret SV, Azon. Allenatore: Francesc Fàbregas

Arbitro: Simone Sozza sez. di Seregno

Assistenti: Alessandro Giallatini sez. di Roma 2 – Valerio Colarossi sez. di Roma 2

IV Ufficiale: Simone Galipò sez. di Firenze

VAR: Valerio Marini sez. di Roma 1

AVAR: Michael Fabbri sez. di Ravenna

Ammoniti: 21’Coulibaly (L) – 42′ Valle (C) – 45+3′ Ikone (C) – 45+3′ Kristovic (L) – 55′ Goldaniga (C) – 73′ Perrone (C) – 83′ Berisha (L)

NOTE: Recupero: 4-0 Angoli: 9-4

