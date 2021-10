Lecce, Commemorazione dei defunti: pronto il piano viabilità

In vista della commemorazione dei defunti, l’Amministrazione comunale ha predisposto un piano di viabilità che prevede, oltre alle variazioni alla circolazione veicolare in prossimità del Cimitero, un servizio navetta per gli automobilisti dal City Terminal e un altro, con l’ausilio dei minibus, che arriverà anche all’interno di esso a beneficio soprattutto delle persone più fragili che si recheranno in visita ai propri cari.

Dal 28 ottobre fino al 2 novembrecompreso, il Cimitero resterà aperto ininterrottamente dalle 7 alle 18.

In quell’arco orario, nei giorni di lunedì 1e di martedì 2 novembre, non si potrà accedere con l’auto nel Cimitero e sarà attivo un servizio di navette gratuite così articolato: l’1 novembre , 2 navette lungo il percorso City Terminal, viale Porta d’Europa, viale Calasso, via Carluccio, piazzale Cimitero, via Carluccio, viale Calasso,City Terminal e 2 navette con minibus lungo il percorso City Terminal, viale Porta d’Europa, viale Calasso, via Carluccio, piazzale Cimitero, area interna cimitero, via Carluccio, viale Calasso, viale Porta d’Europa, City Terminal; il 2 novembre 2 navette con minibus lungo il percorso City Terminal, viale Porta d’Europa, viale Calasso, via Carluccio, piazzale Cimitero, area interna cimitero, via Carluccio, viale Calasso, viale Porta d’Europa, City Terminal.

Nel giorno del 1 novembre le linee del trasporto pubblico numero 11, 12, 13, 14, 15, 16 convergeranno tutte al cimitero.

Dalle 7 alle 18 del 1 e 2 novembre sarà in vigore il divieto di transito e di fermata con rimozione forzata in via San Nicola (corsia principale da viale Calasso a via Carluccio), in via di Valesio (nel tratto compreso tra via Taranto e via San Nicola, esclusi titolari di chioschi e loro fornitori per le sole operazioni di carico e scarico), via Carluccio (da via San Nicola a viale Porta d’Europa, compresa la bretella di innesto che da viale Porta D’Europa conduce sulla stessa via), via Genuino (dall’incrocio con via Indino a via Carluccio). Potranno circolare nell’area interdetta al traffico i veicoli destinati al cimitero con a bordo portatori di handicap muniti di apposito contrassegno CUDE e quelli autorizzati dalla Polizia Locale dopo aver fatto richiesta e allegato il certificato medico. È previsto il senso unico di circolazione veicolare in via Indino (da via Genuino a viale Porta d’Europa) e in via San Nicola, corsia adiacente alla sede dell’Agenzia delle Entrate, da via Carluccio alla secondo uscita sull’incrocio con viale dell’Università con obbligo a tutti i veicoli di proseguire verso viale dell’Università.

Variazioni sono previste anche nei giorni di sabato 30 e domenica 31 ottobre, dalle 7 alle 18, con senso unico di circolazione veicolare in via San Nicola (da viale Calasso a via Carluccio), in via Carluccio (da via Genuino a viale Porta d’Europa) e in via Indino (da via Genuino a viale Porta d’Europa), divieto di transito in via Genuino (nel tratto tra via Indino e via Carluccio) e in via San Nicola (nel tratto tra l’ingresso del Cimitero e l’incrocio con via Carluccio),divieto di transito e di fermata a tutti gli autobus in via San Nicola limitatamente al solo piazzale antistante il Cimitero.