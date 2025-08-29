30 Agosto 2025

Foto di Anza e Marco Lezzi

Lecce, colpo alla testa per Camarda: in ospedale per accertamenti

Alessandro Zanzico 30 Agosto 2025
I riflettori di entrambe le tifoserie puntavano lui su tutti, ma la partita di Francesco Camarda è durata solo 45 minuti. Il baby talento classe 2008 ha abbandonato il terreno di gioco all’intervallo di Lecce-Milan, con Di Francesco che ha poi schierato il debuttante Stulic. Non una scelta tecnica, stando a quanto scoperto nel post partita, proprio grazie alle parole rilasciate in conferenza dal tecnico giallorosso. Camarda è stato richiamato in panchina a causa di una botta alla testa: “Non ricordava nulla a fine primo tempo, l’ho sostituito perché preoccupato”. Analisi precauzionali ed esami sono al momento in corso in ospedale.

