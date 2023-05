Lecce: Colombo, ‘È un’impresa, tutti ci davano spacciati’

“Sono uno che difficilmente piange, ma oggi mi sono sono venute fuori le lacrime, come a tanti miei compagni. E’ una emozione indescrivibile”. Cosi Lorenzo Colombo, attaccante del Lecce autore del gol vittoria contro il Monza che ha permesso ai pugliesi di centrare la salvezza con una giornata d’anticipo, parlando con Dazn. “Abbiamo lottato duramente dal primo giorno, tutti ci davano già per spacciati. Con il contributo del gruppo, di una terra fantastica e di un tifo incredibile siamo riusciti in questa impresa. Il rigore? L’importante e’ che la palla sia entrata”.

