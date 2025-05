Lecce, Coldiretti e Polizia insieme contro truffe ad anziani e aziende

In Puglia aumenta rischio raggiri porta a porta e cybertruffe. Nel capoluogo del Salento ciclo di incontri per prevenire e proteggere i più esposti

Cresce l’allarme truffe in Puglia, dove gli anziani e le aziende agricole sono sempre più esposti a raggiri porta a porta e ad attacchi informatici. A lanciare l’allerta è Coldiretti Puglia, che ha avviato un ciclo di incontri informativi in collaborazione con la Polizia di Stato e la Questura di Lecce, rivolti in particolare agli imprenditori agricoli e agli over 70.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 29 maggio, presso la sede della Federazione provinciale Coldiretti di Lecce in Via Bari 17. L’iniziativa, promossa insieme all’Associazione dei Pensionati, nasce per sensibilizzare e proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione da truffe ormai sempre più sofisticate.

“Le truffe ai danni degli anziani generano insicurezza, ansia e compromettono la salute e la serenità di chi spesso vive solo”, spiega la Coldiretti. Secondo i dati forniti, in Puglia il 32,8% degli over 70 percepisce una pensione inferiore ai mille euro, mentre l’11,3% vive con meno di 500 euro al mese, condizioni che rendono queste persone particolarmente esposte ai raggiri.

Non meno grave è la situazione per le aziende agricole, sempre più nel mirino di cybercriminali. Gli attacchi si manifestano attraverso e-mail false, furti d’identità e accessi non autorizzati ai conti correnti aziendali. Secondo il Centro Nazionale Anticrimine Informatico, nel 2024 sono stati registrati oltre 12.000 attacchi informatici significativi.

Tra le tecniche più diffuse: phishing, spear phishing, account takeover, email spoofing e conversation hijacking, tutte modalità con cui i criminali digitali riescono a sottrarre denaro e dati sensibili, mettendo a rischio l’intera operatività delle imprese agricole.

“Informazione e prevenzione sono fondamentali” – dichiarano Costantino Carparelli e Aldo De Sario, presidente e direttore di Coldiretti Lecce – “Questi incontri sono occasioni preziose per fornire strumenti concreti di difesa contro i raggiri”.

All’iniziativa partecipa anche Angelo Marseglia, presidente dell’Associazione dei Pensionati di Coldiretti Puglia, che sottolinea l’importanza delle reti familiari nel garantire supporto e qualità della vita agli anziani, in sinergia con gli operatori sociali e i servizi pubblici.

Durante gli incontri, gli esperti della Polizia di Stato forniranno esempi pratici di truffe e buone pratiche per prevenirle, rafforzando la consapevolezza e la capacità di reazione di cittadini e imprenditori. Una risposta concreta a un fenomeno in forte espansione, che impone vigilanza e collaborazione tra istituzioni, associazioni e comunità.

