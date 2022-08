Si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del Gip il 47enne che in 48 ore è salito per ben due volte con il suo SUV su Piazza Mazzini, a Lecce, e nell’ultimo episodio ha tentato di fuggire all’alt dei poliziotti percorrendo contromano alcune stradine del centro storico.

L’uomo è accusato di evasione e resistenza a pubblico ufficiale e sarà processato per direttissima. Il prossimo 16 settembre spetterà alla difesa valutare la scelta di un patteggiamento della pena o rito abbreviato. Per quanto riguarda gli episodi di stalking di cui è accusato l’interrogatorio di garanzia si svolgerà venerdì prossimo.