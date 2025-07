Lecce, ciclone sulla Lupiae: PD, “Si convochi subito consiglio comunale”

Il gruppo consiliare del Partito Democratico scende in campo contro quella che definisce “una delle fasi più buie della storia amministrativa recente di Lecce”. Al centro delle accuse c’è la gestione della Lupiae Servizi, la società partecipata del Comune, da settimane al centro di una crisi che rischia di travolgere non solo l’azienda, ma anche la vivibilità della città.

In un comunicato dai toni durissimi, i consiglieri del PD denunciano come il confronto tra Palazzo Carafa, socio unico, e la Lupiae si sia trasformato in “una guerra per il controllo delle nomine” piuttosto che in un percorso condiviso per garantire servizi essenziali alla cittadinanza.

Il degrado urbano, secondo i dem, è sotto gli occhi di tutti: “Sterpaglie ovunque, verde pubblico abbandonato, manutenzione inesistente. Una vera e propria giungla urbana che segna il fallimento di qualsiasi progetto di decoro e cura della città”.

La critica non risparmia nessuno e richiama scenari che riportano indietro di decenni: “Si torna agli anni peggiori della politica locale, quando la Lupiae era ridotta a terreno di conquista, usata per spartizioni e clientele, generando perdite milionarie coperte con i soldi dei contribuenti leccesi”.

Sotto accusa anche le scelte più recenti: “Invece di avviare una seria riflessione sul futuro della società e sulle sue funzioni strategiche – scrive il PD – assistiamo al solito copione: bandi di assunzione pubblicati e subito ritirati, nomine lottizzate, voci di accordi sottobanco tra gruppi e sottogruppi”.

Un teatrino che, secondo i consiglieri democratici, ricalca “il peggior manuale Cencelli” e produce soltanto “paralisi e caos”.

Per questo il Partito Democratico chiede la convocazione immediata di un consiglio comunale straordinario: “Lecce merita ben altro. Merita trasparenza, programmazione, decoro urbano e rispetto per i cittadini. Non possiamo permettere di vanificare gli sforzi compiuti per evitare il fallimento della società e i sacrifici che i lavoratori hanno compiuto in questi anni per salvare il loro posto di lavoro”.

Una presa di posizione che promette di infiammare il dibattito politico cittadino e di accrescere la pressione su un’amministrazione già sotto accusa per il rischio di blocco operativo della più importante partecipata comunale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts