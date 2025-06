Lecce, chiesti domiciliari per Delli Noci: “Fiducia nella magistratura”

Una richiesta di arresti domiciliari per Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, e misure ancora più pesanti per altri protagonisti dell’inchiesta. È questo il nuovo capitolo dell’indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Lecce, che ha portato oggi alla formalizzazione di richieste cautelari personali per 11 indagati, accusati di aver fatto parte di una presunta associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, alla turbativa d’asta e alla frode su fondi pubblici.

Al centro dell’inchiesta i Programmi Integrati di Agevolazione (PIA), strumenti regionali nati per sostenere gli investimenti delle piccole e medie imprese. Secondo l’accusa, i fondi sarebbero stati oggetto di manipolazioni, favoritismi e truffe, grazie alla collusione tra amministratori pubblici e imprenditori privati.

Oltre alla richiesta dei domiciliari per Delli Noci, la Procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere per l’imprenditore Alfredo Barone, figura di spicco nel mondo degli appalti salentini. Per altri cinque indagati sono stati richiesti i domiciliari, mentre quattro soggetti rischiano misure interdittive.

L’indagine, coordinata dai pm Alessandro Prontera e Massimo Carducci, sta scuotendo gli ambienti politico-amministrativi pugliesi. Stando agli inquirenti, il sodalizio avrebbe condizionato anche le dinamiche elettorali, con imprenditori che sostenevano le campagne di Delli Noci e ne procuravano pacchetti di voti attraverso cene ed eventi riservati.

In una nota ufficiale diffusa oggi, lo stesso Delli Noci ha commentato la notizia:

“Ho appreso questa mattina di essere oggetto di indagine. Fiducioso come sempre nei confronti della magistratura, attendo di conoscere meglio le accuse che mi vengono rivolte per poter chiarire al più presto la mia estraneità ai fatti che mi vengono contestati.”

Secondo quanto trapela, il fascicolo ipotizza un sistema di gestione pilotata delle pratiche amministrative, in grado di garantire corsie preferenziali a determinati progetti d’investimento, alcuni dei quali – come i cantieri “Santa Lucia” e “Stimmatine” – già oggetto di attenzione da parte degli investigatori.

Nel frattempo, il mondo politico osserva con crescente inquietudine. Il caso minaccia di aprire una nuova frattura nel centrosinistra pugliese, mentre i partiti d’opposizione si preparano a chiedere le dimissioni dell’assessore e l’attivazione immediata degli strumenti di trasparenza e controllo da parte del Consiglio regionale.

L’ultima parola, ora, spetta al giudice per le indagini preliminari, che dovrà valutare le richieste di custodia formulate dalla Procura.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts