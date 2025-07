Lecce, Cgil e Fillea: “Ordinanza anticaldo nei cantieri va rispettata”

La Cgil Lecce e la Fillea Cgil Lecce lanciano un appello urgente alle istituzioni affinché venga applicata e fatta rispettare l’ordinanza regionale anticaldo, in vigore da quasi due settimane e pensata per proteggere i lavoratori nei settori esposti a temperature elevate. L’ordinanza vieta l’attività lavorativa tra le 12.30 e le 16.00 nelle giornate considerate ad alto rischio, nei comparti agricolo, florovivaistico, edile e delle cave.

“Il prefetto e i sindaci si attivino, le forze dell’ordine vigilino sul rispetto della norma”, è il richiamo dei segretari generali Tommaso Moscara (Cgil Lecce) e Luca Toma (Fillea Cgil Lecce), che evidenziano l’urgenza di passare dalla carta ai fatti, con controlli, ispezioni e, se necessario, sanzioni.

Ogni anno, ricordano i sindacalisti, in Italia si registrano circa 4.000 infortuni legati al caldo estremo, soprattutto nei settori agricolo, delle costruzioni e della logistica. “L’afa non rispetta gli orari ufficiali: già a metà mattina le temperature sono insostenibili e molti lavoratori sono esposti senza adeguata protezione”, aggiungono.

La Cgil chiede che il rispetto dell’ordinanza venga esteso anche alle fasi precedenti e successive all’orario vietato e denuncia come in alcuni cantieri si continui a operare sfruttando interpretazioni elusive del concetto di “pubblica utilità”.

Toma preannuncia una ricognizione capillare da parte del sindacato di categoria e invoca il coinvolgimento diretto degli attori firmatari del Protocollo provinciale sulla sicurezza: ASL, Inps, Inail e Ispettorato del Lavoro, sollecitati a fare rete e a garantire il rispetto concreto dell’articolo 3 dell’accordo firmato lo scorso marzo.

Infine, Moscara e Toma segnalano una contraddizione inquietante: “Si sospendono lavori stradali per facilitare il traffico turistico, ma non per proteggere chi lavora sotto il sole. La salute dei lavoratori deve venire prima di tutto”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author