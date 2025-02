Lecce: due DACUR per responsabili aggressione al bar Paolone

Il Questore della provincia di Lecce Massimo Modeo, ha emesso due provvedimenti di Divieto di Accesso ai Centri Urbani (DACUR) nei confronti dei giovani responsabili dell’aggressione avvenuta il 26 gennaio scorso nel centro della città.

Quel giorno, la Polizia di Stato era intervenuta per un’aggressione ai danni di un giovane di Lequile, picchiato da due ragazzi che, all’arrivo degli agenti, si erano dati alla fuga. Grazie agli approfondimenti investigativi, i due aggressori sono stati identificati e denunciati per lesioni personali aggravate.

Si tratta di due giovani leccesi, uno di 20 anni e l’altro di 25, entrambi ritenuti soggetti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

A seguito delle indagini e degli accertamenti condotti dalla Divisione Anticrimine, il Questore ha deciso di applicare nei loro confronti la misura preventiva del DACUR. Il provvedimento vieta loro l’accesso ai locali pubblici della città per un periodo rispettivamente di tre e due anni.

Uno dei due responsabili, il ventenne, non è nuovo a episodi di violenza: era già stato destinatario di un altro DACUR per un’aggressione avvenuta il 27 dicembre scorso nei pressi di Piazzetta Santa Chiara. In quell’occasione, aveva picchiato un minore per futili motivi.

L’emissione di questi provvedimenti rientra nella strategia di prevenzione e contrasto alla violenza urbana, volta a tutelare la sicurezza dei cittadini e a scoraggiare comportamenti aggressivi nelle zone della movida leccese.

Le forze dell’ordine continuano a monitorare attentamente il territorio per garantire il rispetto delle misure adottate e prevenire nuovi episodi di violenza.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts