Chi arriva a Lecce, magari di ritorno dall’università o dalla sua attività lontano dal Salento non troverà una città completamente addobbata a festa. In piazza sant’oronzo campeggia l’albero di Natale e una stella cometa, poi per il resto solo spazio alle bancarella che nei prossimi giorni ospiteranno diversi stand, per le vie principali dello shopping e del passeggio qualche installazione raffigurante il fiocco di neve e dei drappi dorati nelle zone della città vecchia. In Piazza Mazzini c’è poi la giostra con i cavalli, una vera attrazione per grandi e piccini, fin dal primo giorno non sono mancate le lunghe code per salire e fare un giro per vivere un momento retrò.

Effetto covid? Effetto bilancio in rosso? Non è dato saperlo ma la scelta è stata quella di non puntare tanto sulle luminarie ma sugli eventi che spingessero le persone a vivere di più la città. Dopo il sei gennaio verranno tirate e somme e si vedrà.

Nelle casette in legno, allestite in Piazza Sant’Oronzo, sarà inaugurata la Festa del Cioccolato che proseguirà fino al 12 dicembre realizzata da Karisma Eventi con l’intento di diffondere la cultura del cioccolato artigianale e l’arte della sua lavorazione. Gli stand accoglieranno i visitatori dalle 10 alle 23.30(info e prenotazione per partecipare ai laboratori per adulti e bambini: 329/3804959).

Nelle casette in legno di Piazza Mazzini, invece, troverà posto il Mercatino dei giocattoli, addobbi e doni natalizi, con gli stand che saranno accessibili a tutti dalle 10 alle 13.30 e dalle 15 alle 23 fino al 9 gennaio. Lungo via Trinchese, sarà possibile visitare, con gli stessi orari di Piazza Mazzini e sempre fino al 9 gennaio, il Mercatino della Creatività, che ospita le creazioni più variegate degli operatori del proprio ingegno.

L’8 dicembre, alle 9, aprirà i battenti, nelle sale al piano terra e in una parte del porticato del Chiostro dei Teatini, la tradizionale Fiera di Santa Lucia, dove si possono trovare presepi, natività e pastori, di varie fogge e in vari materiali. La cosiddetta Fiera dei pupi sarà aperta al pubblico, fino al 22 dicembre, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.30, mentre il sabato e nei festivila chiusura è prorogata alle 21.30.