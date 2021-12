Tragedia sfiorata ieri sera a Lecce. Intorno alle 22.20 una squadra del Vigili del Fuoco è intervenuta in Corte Vincenzo Licci in prossimità di Porta Napoli per il cedimento del marciapiede.

I caschi rossi hanno accertato la presenza di una piccola voragine di 50cm X 50cm profonda circa 3,5 metri. Al suo interno un ulteriore cunicolo.

Accertato che non vi fosse la presenza di nessuna persona caduta al suo interno la zona è stata messa in sicurezza e interdetta al passaggio pedonale.

Sul posto anche il Tecnico del Comune di Lecce per le proprie competenze.