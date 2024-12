LECCE – Antonino Gallo non sarà a disposizione di Marco Giampaolo in vista del match contro la Roma, in programma per sabato sera. Il terzino giallorosso, uscito per infortunio nelle battute finali del match pareggiato in casa contro la Juventus, si è sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Probabile che Gallo sarà costretto a saltare anche la sfida con il Monza, del prossimo 15 dicembre.