Lecce, casting allenatore: Di Francesco è ora in pole, ipotesi ritorno concreta

La pista Davide Nicola, inizialmente piano A di Pantaleo Corvino, sembra sia destinata a sfumare. Il casting allenatore del Lecce ora si stringe intorno a tre profili: Paolo Vanoli, Alberto Gilardino ed Eusebio Di Francesco. Quest’ultimo spicca nel tris di nomi dei tecnici presenti sul taccuino del dirigente giallorosso, che potrebbe dunque puntare sul ritorno del classe ’69 abruzzese, già visto all’opera al Via del Mare (seppur per appena 14 partite) nel 2011. Dopo la retrocessione di quest’anno, il Venezia era in attesa di comprendere quanto ci fosse di fattibile nell’idea di proseguire anche in B con lo stesso Di Francesco, che avrebbe declinato l’offerta dei lagunari (guarda caso) proprio dopo la notizia della separazione del Lecce con Marco Giampaolo. Coincidenze? Forse, ma non si esclude che nel mezzo possa esserci stato anche il sondaggio della Cremonese neopromossa, che per sostituire Stroppa (finito a sua volta nel mirino del Venezia) intanto flirta anche con De Rossi, attenzionato con Cannavaro e Gattuso dalla Nazionale. Tanti gli incastri insomma.

Tornando al lecce, Di Francesco resta allo stato attuale delle cose in pole, sebbene gli esiti delle ultime stagioni non abbiano reso giustizia ad un tecnico indubbiamente valido per idee, proposta di gioco e gestione dei giovani. Un po’ più sullo sfondo restano Paolo Vanoli e Alberto Gilardino. L’ex Genoa, fermo da novembre, sembra però particolarmente vicino al Pisa, che nei giorni scorsi aveva sondato anche lo stesso Giampaolo.

