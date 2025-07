Casarano, 24enne arrestato per maltrattamenti in famiglia dopo una violenta aggressione

Le indagini hanno svelato un contesto di soprusi iniziati mesi fa. Le due donne ferite dimesse con prognosi di dieci giorni.Carabinieri della Stazione di Casarano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane di 24 anni, originario della città, accusato di maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Lecce su richiesta della Procura, arriva al termine di una delicata attività investigativa avviata dopo i fatti drammatici avvenuti nella notte del 13 giugno.

Intorno all’una e trenta, in un’abitazione del centro di Casarano, il giovane avrebbe aggredito con delle forbici la propria convivente e la madre di lei durante una violenta lite, colpendole alla testa, al dorso e agli arti superiori. Subito dopo si sarebbe lanciato dalla finestra, riportando traumi e la frattura di un arto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione locale che hanno soccorso le due donne, trasportate all’ospedale di Casarano e dimesse con prognosi di dieci giorni. Il giovane, cosciente e non in pericolo di vita, è stato dapprima accompagnato al nosocomio di Gallipoli e poi trasferito al “Vito Fazzi” di Lecce per ricevere le cure.

L’inchiesta ha consentito di accertare che l’episodio non era isolato: secondo quanto raccolto dagli investigatori, i maltrattamenti si protraevano fin da gennaio, come dimostrano le denunce presentate dalle vittime.

All’atto della dimissione dall’ospedale, il 24enne è stato arrestato e trasferito nella Casa Circondariale di Lecce, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’Arma dei Carabinieri ha ribadito l’impegno nella tutela delle vittime di violenza domestica e invita chiunque si trovi in situazioni simili a contattare tempestivamente il numero di emergenza 112 o a rivolgersi alle stazioni territoriali.

Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la colpevolezza dell’indagato dovrà essere accertata in sede di processo con le garanzie del contraddittorio tra le parti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts