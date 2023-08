Lecce, capitolo uscite: da Bleve a Rodriguez, passando per Bjorkengren, Hjulmand e Ceesay

In casa Lecce sono giorni importanti in ottica calciomercato, non tanto in entrata quanto in uscita. Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera sono infatti attualmente al lavoro per sfoltire la rosa a disposizione di mister D’Aversa, così da facilitare l’innesto di nuovi calciatori, più adatti all’idea tattica del tecnico ex Parma e Sampdoria.

Il passaggio di Bleve alla Carrarese è ormai ufficiale: il portiere classe ’95 abbandona dunque temporaneamente il proprio ruolo di “dodicesimo” in forza ai salentini per una nuova esperienza in Serie C, campionato che invece giocherà da protagonista. Un trasferimento inatteso, che spariglia un po’ le carte anche per i più giovani compagni di reparto. Il secondo portiere dopo Falcone dovrebbe infatti essere Brancolini, che sembrava fino a pochi giorni fa prossimo ad un’esperienza in prestito in Serie B. Come terzo portiere potrebbe invece essere promosso uno dei tre promettenti giovani della Primavera, ma chi? Antonino Viola sembra ad un passo dal Cerignola, mentre Alexandru Borbei piace a Nardò e Crotone. Tutti gli indizi portano al finalndese classe 2003 Jasper Samooja.

A centrocampo è ufficiale il trasferimento di John Bjorkengren al Randers, mentre è quasi fatta per il passaggio di Morten Hjulmand allo Sporting Lisbona. L’affare da oltre 20 milioni (bonus compresi) dovrebbe chiudersi con una fumata bianca nelle prossime ore: si tratta dell’operazione più remunerativa della storia del Lecce. Manca solo il “sì” del danese, pronto a firmare un contratto di circa due milioni di euro a stagione.

Per l’attacco è prevista una nuova esperienza in prestito per Pablo Rodriguez. L’attaccante spagnolo, così come accaduto con Baroni, non rientra nei piani di mister D’Aversa. Salvo sorprese, il classe 2001 scuola Real Madrid sarà a breve un nuovo calciatore dell’Ascoli. Ancora in stand-by, infine, l’operazione Ceesay. L’accordo con l’Al-Fayha c’è, ma fra il calciatore ed club arabo sembra sia nata una situazione di stallo non causata da fattori di natura economica. Se l’attesa dovesse protrarsi per le lunghe, ecco che il futuro dell’attaccante gambiano potrebbe vederlo ancora con addosso la casacca giallorossa.

