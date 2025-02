Lecce, caos al Pronto Soccorso: pazienti senza barelle e attese infinite

Situazione critica al Pronto Soccorso di Lecce, dove la carenza di barelle sta aggravando le già difficili condizioni di attesa per i pazienti in arrivo. Nelle ultime ore, il reparto di emergenza dell’Ospedale Vito Fazzi è stato travolto da un alto numero di accessi, mettendo in crisi la gestione dei posti letto e dei mezzi di soccorso.

Le ambulanze del 118 spesso rimangono bloccate fuori dall’ospedale per mancanza di barelle disponibili, ritardando gli interventi di emergenza e aumentando la pressione sugli operatori sanitari. Alcuni pazienti sono costretti ad attendere a lungo seduti su sedie o addirittura sulle lettighe delle ambulanze, in attesa che si liberi un posto all’interno della struttura.

