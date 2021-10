Lecce | Cantano “Faccetta nera” davanti alla sede della Cgil. Due denunce

Week end da dimenticare quello vissuto non solo a livello nazionale ma anche locale. A Lecce due giovani residenti in un comune vicino sono stati denunciati per apologia del fascismo dopo essere passati da via Merine, dove ha sede lo sportello provinciale del sindacato della Cgil, in quel momento aperto in segno di solidarietà dopo gli attacchi avvenuti a Roma, e con musica ad alto volume hanno cantato “Faccetta nera” con tanto di saluto romano. Una provocazione che non è passata inosservata agli uomini della Digos che hanno assistito alla scena inseguendo il mezzo che per ben due volte è passato con le note dell’inno composto nel 1935. In corso ulteriori approfondimenti.