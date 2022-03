Lecce- Ha lasciato nelle scorse ore la Procura Ordinaria dopo circa trent’anni per trasferirsi presso la Procura dei Minori la pm Paola Guglielmi. La pm, nella sua lunga attività come magistrato inquirente avviata agli inizi degli anni ’90, ha seguito molteplici delicate inchieste, anche l’indagine sull’omicidio del carabiniere in congedo Silvano Nestola conclusa con l’arresto del presunto assassino e coordinata con il collega Alberto Santacatterina. La dottoressa Guglielmi, ha fatto parte per anni del pool impegnato nella lotta contro gli incidenti sul lavoro e la tutela del patrimonio archeologico e culturale del Salento sotto il coordinamento dell’ex capo Cataldo Motta per poi transitare nei ranghi dei magistrati che si occupano dei reati contro la pubblica amministrazione. La pm ha preso il posto del collega Imerio Tramis che, tornerà in Procura generale dopo aver per anni coordinato indagini di natura economico-tributaria come pm.