Lecce, cambio al vertice della Questura: Gianpietro Leonetti nuovo Questore

Sarà Gianpietro Leonetti il nuovo Questore di Lecce a partire dal prossimo 7 maggio. L’avvicendamento segue il trasferimento dell’attuale Questore, Massimo Modeo, che andrà a dirigere una sede strategica della Polizia di Stato nella capitale. Leonetti, oggi alla guida della Questura di Brindisi, vanta un’esperienza ultraventennale all’interno dei più delicati comparti della sicurezza nazionale.

Nato a Cirò Marina (KR) il 13 agosto 1968, Leonetti ha intrapreso la carriera nella Polizia di Stato nel 1987, frequentando il Corso Quadriennale di Formazione presso l’Istituto Superiore di Polizia. Dopo una lunga gavetta che lo ha visto impegnato in diverse sedi — da Gela a Roma, da Venezia a Torino — ha progressivamente assunto ruoli di crescente responsabilità, specializzandosi in particolare nella polizia di prevenzione e nell’attività investigativa antiterrorismo.

Nel corso della sua carriera, il nuovo Questore di Lecce si è distinto per l’approfondita conoscenza dei fenomeni di antagonismo, estremismo di destra e di sinistra, anarchismo insurrezionalista e tifoserie violente. Tra gli scenari più complessi che ha gestito figurano le proteste No Tav, No Vax, No Green Pass, nonché delicate vertenze occupazionali come quelle dei tassisti romani ma anche momenti istituzionali come l’organizzazione del G7 a Brindisi nel 2024, gestita con professionalità e perfetta cura.

Leonetti ha anche operato con efficacia nella gestione delle dinamiche sociali legate ai movimenti per il “diritto all’abitare” a Roma, promuovendo un’azione di normalizzazione che ha evitato il ricorso all’intervento coattivo, riuscendo a liberare immobili occupati in modo pacifico.

Sul fronte della polizia giudiziaria, il suo contributo è stato determinante. Le operazioni “Mosaico” e “West Shoes”, originate dall’attentato terroristico di Berlino del 2015, hanno visto Leonetti tra i principali protagonisti nella cattura di estremisti e nella prevenzione di nuovi atti terroristici. Importante anche il lavoro svolto contro le derive violente durante la pandemia, culminato con le indagini sui gravi fatti di devastazione della sede della CGIL nazionale nel 2021, che hanno portato a numerosi arresti e denunce.

Promosso Dirigente Superiore della Polizia di Stato dal 1° luglio 2023, Leonetti è stato assegnato alla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione prima della sua nomina a Questore di Brindisi.

Ora si apre per lui un nuovo capitolo a Lecce, in un territorio che negli ultimi anni ha conosciuto una crescita economica e turistica significativa, ma che necessita anche di un’attenta tutela della legalità e della sicurezza pubblica.

Un passaggio di testimone importante, dunque, che conferma quanto la gestione della sicurezza sia oggi più che mai una missione di competenza, esperienza e visione.

