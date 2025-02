Lecce, cambio al vertice della DIA: il Tenente Colonnello Mallia nuovo capo della Sezione Operativa

Cambio al vertice della Direzione Investigativa Antimafia di Lecce. Il Tenente Colonnello della Guardia di Finanza Domenico Mallia è stato nominato nuovo Capo della Sezione Operativa, subentrando al Colonnello Roberto Di Mascio, che proseguirà il suo incarico come Capo Centro della DIA di Bari.

Originario di Lecce, Mallia approda alla DIA dopo un’esperienza di un anno e sette mesi alla guida della Sezione di Polizia Giudiziaria Guardia di Finanza presso il Tribunale del capoluogo salentino. Durante questo periodo, ha diretto e coordinato delicate indagini di polizia giudiziaria delegate dalla Procura, con particolare attenzione al contrasto della criminalità economico-finanziaria.

Il suo curriculum vanta un’esperienza consolidata nella lotta alle organizzazioni mafiose. Nei suoi quasi trent’anni di servizio nella Guardia di Finanza, ha ricoperto incarichi di primo piano, tra cui quello di Comandante del Gruppo Investigazioni sulla Criminalità Organizzata (GICO) di Bari, un’unità specializzata nelle operazioni di polizia giudiziaria e interlocutore di riferimento delle Direzioni Distrettuali Antimafia pugliesi. Inoltre, ha guidato la Sezione Criminalità Organizzata del GICO di Catanzaro, conducendo indagini di grande rilievo contro potenti clan della ‘ndrangheta.

Nel corso della sua carriera, il Tenente Colonnello Mallia ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo impegno nella lotta alla criminalità, tra cui l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, la Medaglia d’oro al merito di lungo comando e la Medaglia Mauriziana per i dieci lustri di servizio militare.

Il suo arrivo alla DIA di Lecce coincide con un momento di rinnovamento anche dal punto di vista logistico. Tra i primi compiti che lo attendono, infatti, ci sarà il coordinamento del trasferimento della sede della DIA in una nuova struttura recentemente acquisita in locazione dalla Curia Arcivescovile di Lecce. I nuovi locali, ormai pronti per l’operatività,garantiranno maggiore funzionalità e standard più elevati in termini di sicurezza e benessere del personale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts