Lecce- Cambia il posizionamento di quattro impianti photored in città. I dispositivi oggi presenti (ma non attivi) sugli incroci di Viale Grassi/via Monteroni e Viale Giuseppe Grassi/Via Massaia e quelli presenti (ma non attivi) su Viale Giovanni Paolo II (uno in direzione Stadio, l’altro in direzione Viale Leopardi) saranno riposizionati sulla base della relazione di sinistrosità degli incroci stradali cittadini aggiornata ai primi sei mesi del 2021 messa a punto dalla Polizia Locale.

Gli incroci sui quali è risultato più opportuno collocare i dispositivi di rilevazione automatica delle infrazioni ex art. 146 Codice della Strada sono quelli di Viale Japigia/Via Salandra direzione Maglie; Viale Japigia/Via Gramsci direzione Brindisi; Viale Leopardi / Via San Domenico Savio direzione Brindisi; Viale Leopardi / Via San Domenico Savio direzione Maglie. I dispositivi rileveranno esclusivamente il passaggio con il semaforo rosso.

“Questi dispositivi serviranno a prevenire i gravi pericoli che sono generati da chi passa con il semaforo rosso mettendo a rischio la propria incolumità e quella degli altri – dichiara l’assessore alla Polizia Locale Sergio Signore – Tra via Salandra, Gramsci e Viale Japigia negli ultimi due anni e mezzo abbiamo registrato dodici incidenti di grave entità e nove tra via San Domenico Savio e viale Leopardi”.