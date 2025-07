Lecce, Camarda si presenta: “Voglio ricambiare la fiducia della società”

A Lecce è stato il giorno della presentazione di Francesco Camarda, approdato al Via del Mare in prestito dal Milan. L’esperienza salentina del baby talento classe 2008 è iniziata con la conferenza stampa nella quale ad esordire è stato il direttore sportivo dei giallorossi Stefano Trinchera: “Questo ragazzo non ha bisogno di grandi presentazioni, non lo scopro certo io. È uno dei talenti emergenti del calcio italiano, siamo felici di essere riusciti a portarlo a Lecce. Noi non amiamo i prestiti, preferiamo prendere i giocatori a titolo definitivo, ma questa è stata una piacevole eccezione. La scelta di Camarda è stata condivisa dal mister, avevamo la necessità di prendere un calciatore con queste caratteristiche e siamo stati d’accordo tutti. Chi viene a Lecce deve sposare questo progetto contribuendo alla nostra causa. Francesco non è un giovane come tanti altri, è pronto per essere protagonista con la nostra maglia addosso. Ha la testa sulle spalle ed è supportato da una famiglia che vivrà a Lecce con lui e che lo sostiene in tutto e per tutto. L’età è solo un numero, e la qualità non ha età. Lui ne è esempio lampante”.

Queste invece le parole di Francesco Camarda, nuovo attaccante del Lecce: “Mi descrivo come un vero numero 9, l’area di rigore è la mia comfort zone, mi viene facile fare determinati movimenti e smarcarmi. Nel lavoro fuori area sto provando a migliorare, ma mi considero un lavoratore, mi piace l’idea di crescere di giorno in giorno. Il Lecce mi ha dato tanta fiducia e darò il massimo per ricambiarla. Sbarco in una piazza molto calorosa, vogliamo far gioire i tifosi. Per quanto riguarda il futuro posso dire che sono focalizzato su me stesso e su questa esperienza, non ho in testa altro che l’obiettivo salvezza. Le statistiche ed i numeri fanno piacere, ma lasciano il tempo che trovano. Non amo guardarmi alle spalle, ma preferisco concentrarmi su ciò che accadrà di domani in domani. Voglio vivere questa esperienza senza alcuna pressione addosso. Con il mister ho già parlato, i compagni mi hanno accolto bene, mi auguro di stringere un bel rapporto con ognuno di loro. Non ho ancora scelto il numero di maglia, è una decisione che prenderò a fine ritiro anche sulla base delle volontà degli altri. Ai tifosi chiedo di starci vicino, noi dal nostro canto proveremo a dare il massimo. Ho scelto Lecce anche grazie al suggerimento ed ai consigli della mia famiglia. Il mio procuratore anche è stato d’aiuto, ma ciò che mi ha convinto è stato il concreto interesse della società. Qui mi stanno trattando come un professionista finito, e non come un diciassettenne promettente. Tanti miei coetanei non hanno avuto fino ad ora la mia stessa fortuna, ma io mi trovo in una società che sa lavorare con i giovani, mettendoli nelle condizioni di far bene. Il direttore Corvino mi ha convinto proprio facendo leva su questo. Mi piace pensare ad un gruppo unito nello spogliatoio, pronto ad affrontare assieme ogni avversità. Il debutto contro il Milan sarà se non altro particolare, perché troverò contro amici e compagni, ma darò tutto me stesso per provare a vincere. Milano per me è casa, ma adesso sono un calciatore del Lecce. La serata del gol in Champions, poi annullato, non si può descrivere. Un numero di gol prefissato? Sì, l’ho pensato, ma non lo dirò prima della fine del campionato. Krstovic? Con lui mi piacerebbe instaurare una certa intesa, con lui così come con tutti i compagni di squadra. A livello tecnico non esiste paragone, ci mancherebbe altro, ma in Serie C c’è molta più fisicità.

