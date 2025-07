Lecce, Camarda atteso lunedi in salento per svolgere le visite mediche

LECCE – Francesco Camarda è atteso a Lecce nella giornata di lunedì per sostenere le visite mediche, primo passo verso il suo possibile inserimento nella rosa giallorossa. Il club salentino sta lavorando per definire gli ultimi dettagli dell’operazione, che potrebbe portare l’attaccante a vestire la maglia del Lecce in vista della prossima stagione.

