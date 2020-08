Condividi

Al raduno del Lecce è assente, Tachtisidis, rimasto in Grecia perchè positivo al Coronavirus. Tutti i giocatori convocati per il raduno si sono sottoposti nella mattinata di oggi a test molecolare e sierologico. Assente solo il greco, autorizzato dalla società a permanere presso il proprio domicilio. Il calciatore infatti, si è sottoposto volontariamente e diligentemente, in Grecia prima della partenza, a tampone la cui risultanza ha dato esito positivo al Covid-19.